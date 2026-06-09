Obernai

Stage de natation Tee Nager

6 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Obernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-06 08:15:00

fin : 2026-07-17 10:15:00

Date(s) :

2026-07-06

Stage proposé par le Club des Dauphins d’Obernai, pour adolescents âgés de 11 à 18 ans, pour découvrir toutes les formes de la natation en s’amusant ! Possibilité de faire une ou deux semaines.

Stage proposé par le Club des Dauphins d’Obernai, pour adolescents âgés de 11 à 18 ans, pour découvrir toutes les formes de la natation en s’amusant !

Tarif 50€ la semaine (tarif dégressif). Possibilité de faire une ou deux semaines. .

6 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 6 81 31 25 62 dauphins.gestions.membres@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Course offered by the Club des Dauphins d’Obernai, for teenagers aged 11 to 18, to discover all forms of swimming while having fun! One or two weeks available.

L’événement Stage de natation Tee Nager Obernai a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme d’Obernai