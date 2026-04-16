Stage de peinture Lanriec Concarneau

Concarneau

Stage de peinture

Lanriec 21 rue des martins pêcheurs Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 14:00:00

fin : 2026-05-02 18:15:00

Date(s) :

2026-05-02

Dessin de personnage avec une modèle habillée

14h-16 tenue d’été

16h15-18h15 à la plage

Pour tous niveaux, débutants bienvenus

Matériel fourni

Blouse conseillée .

Lanriec 21 rue des martins pêcheurs Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 6 79 92 51 10

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English : Stage de peinture

L’événement Stage de peinture Concarneau a été mis à jour le 2026-04-16 par OTC CCA