Stage de Peinture sur baskets Lorleau
Stage de Peinture sur baskets Lorleau vendredi 24 juillet 2026.
Lorleau
Stage de Peinture sur baskets
3 Rue Bernard Buffet Lorleau Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 09:00:00
fin : 2026-07-24 12:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Pendant 3h00, donnez vie à une décoration originale en peinture sur vos sneackers.
Vous vous chargez de fournir le support (baskets blanches) et vous les décorerez à l’atelier pour en faire une paire de chaussure unique.
Enfants ( à partir de 9-10 ans), adultes ou duo adulte-enfant pour passer un moment créatif ensemble
Matériel et fournitures de peinture inclus, hors paire de chaussure
45€
www.lateliermeliemelo.fr
contact@lateliermeliemelo.fr
06.99.09.27.47 .
3 Rue Bernard Buffet Lorleau 27480 Eure Normandie +33 6 99 09 27 47 contact@lateliermeliemelo.fr
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English : Stage de Peinture sur baskets
L’événement Stage de Peinture sur baskets Lorleau a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Lyons Andelle
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