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Stage de Peinture sur baskets Lorleau

Stage de Peinture sur baskets Lorleau vendredi 24 juillet 2026.

Adresse : 3 Rue Bernard Buffet

Ville : 27480 Lorleau

Département : Eure

Début : vendredi 24 juillet 2026

Fin : vendredi 24 juillet 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Lorleau

Stage de Peinture sur baskets

3 Rue Bernard Buffet Lorleau Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 09:00:00
fin : 2026-07-24 12:00:00

Date(s) :
2026-07-24

Pendant 3h00, donnez vie à une décoration originale en peinture sur vos sneackers.
Vous vous chargez de fournir le support (baskets blanches) et vous les décorerez à l’atelier pour en faire une paire de chaussure unique.
Enfants ( à partir de 9-10 ans), adultes ou duo adulte-enfant pour passer un moment créatif ensemble
Matériel et fournitures de peinture inclus, hors paire de chaussure
45€
www.lateliermeliemelo.fr
contact@lateliermeliemelo.fr
06.99.09.27.47   .

3 Rue Bernard Buffet Lorleau 27480 Eure Normandie +33 6 99 09 27 47  contact@lateliermeliemelo.fr

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English : Stage de Peinture sur baskets

L’événement Stage de Peinture sur baskets Lorleau a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Lyons Andelle

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