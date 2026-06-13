Lorleau

Stage de Peinture sur baskets

3 Rue Bernard Buffet Lorleau Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 09:00:00

fin : 2026-07-24 12:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Pendant 3h00, donnez vie à une décoration originale en peinture sur vos sneackers.

Vous vous chargez de fournir le support (baskets blanches) et vous les décorerez à l’atelier pour en faire une paire de chaussure unique.

Enfants ( à partir de 9-10 ans), adultes ou duo adulte-enfant pour passer un moment créatif ensemble

Matériel et fournitures de peinture inclus, hors paire de chaussure

45€

www.lateliermeliemelo.fr

contact@lateliermeliemelo.fr

06.99.09.27.47 .

3 Rue Bernard Buffet Lorleau 27480 Eure Normandie +33 6 99 09 27 47 contact@lateliermeliemelo.fr

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English : Stage de Peinture sur baskets

L’événement Stage de Peinture sur baskets Lorleau a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Lyons Andelle