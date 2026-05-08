Stage de perspective en extérieur Jardin du Luxembourg PARIS

– Les bases de la perspective : la ligne d’horizon, le point de fuite principale, les points de distance, le plan du tableau, la ligne de terre, le champ visuel…

– Dessiner le cône, le cercle, la sphère, la mosaïque, les formes de base.

– Le pont en perspective.

– La perspective parallèle, oblique et aérienne.

– Les plans inclinés

– Les escaliers : avec 1, 2 pentes et l’escalier hélicoïdale.

– Les reflets : dans une glace et dans l’eau.

– Le point de fuite en dehors du tableau.

– La perspective des ombres en lumière naturelle et artificielle.

– Le bateau, l’avion en perspective.

Le cours est suivi d’exercices qui permettent d’appliquer la théorie.

L’idée de ce stage est d’apprendre la perspective afin d’en utiliser les éléments spécifiques pour le dessin de décor.



La perspective est une des bases fondamentales du dessin : elle permet de concevoir les objets, bâtiments, personnages en volume, de développer son vocabulaire graphique et d’explorer maintes possibilités liées à la création d’une image.

Du lundi 15 juin 2026 au mardi 16 juin 2026 :

lundi, mardi

de 10h00 à 17h00

payant

180 euros

Public jeunes et adultes. A partir de 11 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-15T13:00:00+02:00

fin : 2026-06-16T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-15T10:00:00+02:00_2026-06-15T17:00:00+02:00;2026-06-16T10:00:00+02:00_2026-06-16T17:00:00+02:00

Jardin du Luxembourg 2, rue Auguste-Comte 75006 PARIS

+33625291118 labdessin@yahoo.com https://www.facebook.com/florent.lab.731 https://www.facebook.com/florent.lab.731



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