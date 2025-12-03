Ellinoa ‘Mejiro’ en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris
Mejiro, qui doit son nom à un quartier de Tokyo et à un petit oiseau endémique du Japon, est une déclaration d’amour à ce pays dont la culture et l’imaginaire ont bercé Ellinoa depuis l’enfance. Grâce à une instrumentation étonnante qui navigue quelque part entre musique de chambre, jazz et chanson, la chanteuse et compositrice propose un son unique, inouï, marqué par un jeu des contrastes, une ambivalence entre ombre et lumière. Détournant les langages du classique et de l’improvisation pour tracer son propre chemin en-dehors des cases stylistiques, la musique d’Ellinoa, accessible à toutes les oreilles, se déploie avec lyrisme, grâce, légèreté, à l’image des oiseaux réels ou mythiques qui peuplent les paysages japonais.
Ellinoa : voix
Christelle Raquillet : flûtes
Arthur Henn : mandoline
Héloïse Lefebvre : violon
Mathilde Vrech : alto
Juliette Serrad : violoncelle
Le 38Riv :
Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.
Compositions, jazz de chambre — Un nouvel horizon musical s’ouvre avec Mejiro, qui marque une étape essentielle dans l’univers en constante évolution de la chanteuse et compositrice Ellinoa.
Le vendredi 08 mai 2026
de 21h30 à 22h30
payant
Tarif en ligne : 22 à 27 euros
Tarif sur place : 24 à 29 euros.
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-09T00:30:00+02:00
fin : 2026-05-09T01:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-08T19:30:00+02:00_2026-05-08T20:30:00+02:00;2026-05-08T21:30:00+02:00_2026-05-08T22:30:00+02:00
38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris
https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/
