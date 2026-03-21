Olivier Laisney ‘Spectrum Of Rebellion’ / Album Release! JASS CLUB PARIS Paris
Olivier Laisney ‘Spectrum Of Rebellion’ / Album Release! JASS CLUB PARIS Paris vendredi 1 mai 2026.
Le trompettiste Olivier Laisney, leader des groupes Slugged et Yantras et sideman aux côtés de musiciens tels que Louis Sclavis ou Magic Malik, présente un nouveau projet à la croisée du jazz, du hip-hop et des musiques contemporaines.
Pour la sortie de ce nouveau projet baptisé ‘Spectrum Of Rebellion’, le trompettiste invite le rappeur-poète Osloob Abdelrahman et ses textes mêlant poésie palestinienne et chant traditionnel arabe. Ensemble, ils célèbrent l’improvisation et l’art de la narration tout en questionnant notre mémoire collective.
Osloob Abdelrahman / voix
Magic Malik / flûte
Olivier Laisney / trompette
Enzo Carniel / piano
Etienne Renard / basse
Emilian Ducret / batterie
Le trompettiste Olivier Laisney présente un nouveau projet à la croisée du jazz, du hip-hop et des musiques contemporaines !
Le vendredi 01 mai 2026
de 19h30 à 20h30
payant Tarif plein : 19 EUR
Tarif réduit : 15 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-01T22:30:00+02:00
fin : 2026-05-01T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-01T19:30:00+02:00_2026-05-01T20:30:00+02:00
JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h
Infos & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/
Afficher la carte du lieu JASS CLUB PARIS et trouvez le meilleur itinéraire