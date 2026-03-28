Paris Sportives : Yoga au MAIL Binet 18e MAIL Binet Paris

L’association FAMOSPORT propose une séance de yoga chaque semaine, spécialement destinés aux femmes. Ouverts à toutes, débutantes comme initiées, ces cours permettent de travailler la respiration, la souplesse, l’équilibre et la détente. Un moment privilégié pour se recentrer, améliorer son bien-être physique et mental, et s’offrir une parenthèse de sérénité.

Jour et horaires : Toute l’année, tous les vendredis de 19h à 20h. Vous n’avez pas besoin de vous inscrire préalablement pour y participer. Il vous suffit de vous rendre directement sur l’un des créneaux Paris Sportives, dans la limite des places disponibles. Gratuit

Des séances de yoga hebdomadaires pour les femmes, pour prendre soin de soi, relâcher les tensions et se reconnecter à son corps dans un cadre calme et bienveillant.

Du vendredi 01 mai 2026 au vendredi 31 juillet 2026 :

vendredi

de 19h00 à 20h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-01T22:00:00+02:00

fin : 2026-07-31T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-01T19:00:00+02:00_2026-05-01T20:00:00+02:00;2026-05-08T19:00:00+02:00_2026-05-08T20:00:00+02:00;2026-05-15T19:00:00+02:00_2026-05-15T20:00:00+02:00;2026-05-22T19:00:00+02:00_2026-05-22T20:00:00+02:00;2026-05-29T19:00:00+02:00_2026-05-29T20:00:00+02:00;2026-06-05T19:00:00+02:00_2026-06-05T20:00:00+02:00;2026-06-12T19:00:00+02:00_2026-06-12T20:00:00+02:00;2026-06-19T19:00:00+02:00_2026-06-19T20:00:00+02:00;2026-06-26T19:00:00+02:00_2026-06-26T20:00:00+02:00;2026-07-03T19:00:00+02:00_2026-07-03T20:00:00+02:00;2026-07-10T19:00:00+02:00_2026-07-10T20:00:00+02:00;2026-07-17T19:00:00+02:00_2026-07-17T20:00:00+02:00;2026-07-24T19:00:00+02:00_2026-07-24T20:00:00+02:00;2026-07-31T19:00:00+02:00_2026-07-31T20:00:00+02:00

MAIL Binet 52 rue Binet 75018 Paris

marion.choueib@gmail.com



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