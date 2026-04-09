Orlanne + Moi et Michael, 1ère partie Indigo Jane La Péniche Antipode Paris

One Life Production présente :

Trois projets singuliers réunis pour une soirée live intime et intense à la Péniche Antipode.

✨ Indigo Jane (1ère partie)

Entre pop indie et atmosphères délicates, Indigo Jane ouvre la soirée avec un univers sensible et envoûtant. Une entrée en matière subtile et immersive.

✨ Orlanne

Avec une voix habitée et une énergie sincère, Orlanne propose une pop organique aux influences multiples. Son univers oscille entre intimité et intensité, porté par des textes personnels et une présence scénique généreuse.

✨ Moi et Michael

Porté par une écriture sensible et une esthétique pop moderne, Moi et Michael explore les failles et les élans du quotidien. Un projet incarné, entre tension et douceur, qui prend toute son ampleur en live.

Trois projets, trois identités, une même recherche d’émotion et de connexion avec le public.

One Life Production présente : Trois univers, une même intensité.

Indigo Jane ouvre la soirée avant Orlanne et Moi et Michael pour un live pop sensible, vibrant et immersif au fil de l’eau.

Le vendredi 01 mai 2026

de 20h00 à 23h00

payant Prévente : 12 EUR Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-01T23:00:00+02:00

fin : 2026-05-02T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-01T20:00:00+02:00_2026-05-01T23:00:00+02:00

La Péniche Antipode 55 Quai de la Seine 75019 Paris

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