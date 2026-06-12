Stage de philosophie Le Pouliguen lundi 13 juillet 2026.

Le Pouliguen

Stage de philosophie

7 bis rue des marais Le Pouliguen Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 10:00:00

fin : 2026-07-13 12:00:00

Date(s) :

2026-07-13 2026-07-14

Venez effectuer un stage de philosophie afin de débatre sur les émotions, la paix, l’amitié, l’environnement et pleins d’autres thèmes !

Dernier jour goûter avec les parents de 10h à 12h.

Réservation obligatoire. .

7 bis rue des marais Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 87 56 67 03 farandole44510@gmail.com

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English :

L’événement Stage de philosophie Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-06-12 par ADT44