Stage de philosophie Le Pouliguen
Stage de philosophie Le Pouliguen lundi 13 juillet 2026.
Le Pouliguen
Stage de philosophie
7 bis rue des marais Le Pouliguen Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 10:00:00
fin : 2026-07-13 12:00:00
Date(s) :
2026-07-13 2026-07-14
Venez effectuer un stage de philosophie afin de débatre sur les émotions, la paix, l’amitié, l’environnement et pleins d’autres thèmes !
Dernier jour goûter avec les parents de 10h à 12h.
Réservation obligatoire. .
7 bis rue des marais Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 87 56 67 03 farandole44510@gmail.com
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English :
L’événement Stage de philosophie Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-06-12 par ADT44
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