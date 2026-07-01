Stages d’été de Tennis de table, salle des sports du collège jules verne, Le Pouliguen

Informations pratiques

Stages d’été de Tennis de table 13 juillet – 25 août salle des sports du collège jules verne Loire-Atlantique

– Sur inscription: 10

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-13T09:30:00+02:00 – 2026-07-13T12:30:00+02:00

Fin : 2026-08-25T13:30:00+02:00 – 2026-08-25T17:00:00+02:00

Venez assister à des cours de tennis de table afin de progresser ou de découvrir une nouvelle passion !! De nombreuses activités vous seront proposées afin de vous améliorer.

Stages destinés aux joueurs/ joueuses loisirs.

Prévoir son pique-nique.

Places limitées : 6 à 12 participants.

Inscriptions obligatoires.

Venez assister à des cours de tennis de table afin de progresser ou de découvrir une nouvelle passion !! Inscriptions obligatoires. Stages destinés aux joueurs/ joueuses loisirs. Prévoir son pique-nique. Places limitées 6 à 12

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Venez assister à des cours de tennis de table afin de progresser ou de découvrir une nouvelle passion !! De nombreuses activités vous seront proposées afin de vous améliorer. Jeunesse Loisirs