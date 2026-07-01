Stages d’été de Tennis de table, salle des sports du collège jules verne, Le Pouliguen
lundi 13 juillet 2026 · salle des sports du collège jules verne · Le Pouliguen
Informations pratiques
Stages d’été de Tennis de table 13 juillet – 25 août salle des sports du collège jules verne Loire-Atlantique
– Sur inscription: 10
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-13T09:30:00+02:00 – 2026-07-13T12:30:00+02:00
Fin : 2026-08-25T13:30:00+02:00 – 2026-08-25T17:00:00+02:00
Venez assister à des cours de tennis de table afin de progresser ou de découvrir une nouvelle passion !! De nombreuses activités vous seront proposées afin de vous améliorer.
Stages destinés aux joueurs/ joueuses loisirs.
Prévoir son pique-nique.
Places limitées : 6 à 12 participants.
Inscriptions obligatoires.
Venez assister à des cours de tennis de table afin de progresser ou de découvrir une nouvelle passion !! Inscriptions obligatoires. Stages destinés aux joueurs/ joueuses loisirs. Prévoir son pique-nique. Places limitées 6 à 12
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Venez assister à des cours de tennis de table afin de progresser ou de découvrir une nouvelle passion !! De nombreuses activités vous seront proposées afin de vous améliorer. Jeunesse Loisirs
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