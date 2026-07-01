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Stages d’été de Tennis de table, salle des sports du collège jules verne, Le Pouliguen

lundi 13 juillet 2026 · salle des sports du collège jules verne · Le Pouliguen

Stages d’été de Tennis de table, salle des sports du collège jules verne, Le Pouliguen

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
mardi 25 août 2026
Lieu
salle des sports du collège jules verne
Adresse
salle des sports du collège jules verne, 44510 Le Pouliguen
Ville
44510 Le Pouliguen
Département
Loire-Atlantique
Tarif
- Sur inscription: 10

Stages d’été de Tennis de table 13 juillet – 25 août salle des sports du collège jules verne Loire-Atlantique

– Sur inscription: 10

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-13T09:30:00+02:00 – 2026-07-13T12:30:00+02:00
Fin : 2026-08-25T13:30:00+02:00 – 2026-08-25T17:00:00+02:00

Venez assister à des cours de tennis de table afin de progresser ou de découvrir une nouvelle passion !! De nombreuses activités vous seront proposées afin de vous améliorer.

Stages destinés aux joueurs/ joueuses loisirs. 

Prévoir son pique-nique.

Places limitées : 6 à 12 participants.

Inscriptions obligatoires.

Venez assister à des cours de tennis de table afin de progresser ou de découvrir une nouvelle passion !! Inscriptions obligatoires. Stages destinés aux joueurs/ joueuses loisirs. Prévoir son pique-nique. Places limitées 6 à 12

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Venez assister à des cours de tennis de table afin de progresser ou de découvrir une nouvelle passion !! De nombreuses activités vous seront proposées afin de vous améliorer. Jeunesse Loisirs

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