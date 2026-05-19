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STAGE DE PIANO Sète

STAGE DE PIANO Sète lundi 6 juillet 2026.

Ville : 34200 Sète

Département : Hérault

Début : lundi 6 juillet 2026

Fin : vendredi 10 juillet 2026

Tarif : 75 75 75

Sète

STAGE DE PIANO

Sète Hérault

Tarif : 75 – 75 – 75 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06
fin : 2026-07-10

Date(s) :
2026-07-06

Stage collectif de piano en atelier sur une semaine, à raison de 1h30 par jour . Le thême principal est l’apprentissage du piano sans passer par le solfège, en suivant la méthode suzuki .   .

Sète 34200 Hérault Occitanie +33 6 03 08 98 40 

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English :

L’événement STAGE DE PIANO Sète a été mis à jour le 2026-05-14 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE

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