Sète

STAGE DE PIANO

Sète Hérault

Tarif : 75 – 75 – 75 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-06

Stage collectif de piano en atelier sur une semaine, à raison de 1h30 par jour . Le thême principal est l’apprentissage du piano sans passer par le solfège, en suivant la méthode suzuki . .

Sète 34200 Hérault Occitanie +33 6 03 08 98 40

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English :

L’événement STAGE DE PIANO Sète a été mis à jour le 2026-05-14 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE