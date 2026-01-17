Stage de Planche à voile (à partir de 10 ans) Domaine de Beg Porz Lieu-dit Beg Porz Moëlan-sur-Mer

Stage de Planche à voile (à partir de 10 ans) Domaine de Beg Porz

Lieu-dit Beg Porz Domaine maritime de Beg Porz Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 09:30:00

fin : 2026-07-17 12:30:00

Date(s) :

2026-07-13

Flotteurs de nouvelle génération avec stabilité maximale pour glisser et prendre du plaisir dès le premier jour. .

Lieu-dit Beg Porz Domaine maritime de Beg Porz Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 71 07 98

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Stage de Planche à voile (à partir de 10 ans) Domaine de Beg Porz Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-01-17 par OT QUIMPERLE LES RIAS