Stage de polyphonie géorgienne à Saint Cirq Madelon salle des fêtes Saint-Cirq-Madelon
jeudi 20 août 2026 · salle des fêtes · Saint-Cirq-Madelon
Informations pratiques
Saint-Cirq-Madelon
Stage de polyphonie géorgienne à Saint Cirq Madelon
salle des fêtes 145 Route du Bourg Saint-Cirq-Madelon Lot
Tarif : 100 – 100 – 100 EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 10:00:00
fin : 2026-09-19 18:30:00
Date(s) :
2026-08-20 2026-09-18 2026-09-19
Découvrez la richesse des polyphonies géorgiennes avec Pier Luigi Tomasi, chanteur, enseignant, organiste, pratique assidûment le chant géorgien depuis 1998, est membre de longue date du renommé Ensemble Marani (primé meilleur ensemble de chant géorgien hors de Géorgie) avec lequel il a approfondi ce répertoire sous ses différents aspects régionaux, et au cours de plusieurs séjours en Géorgie auprès de musiciens et musicologues géorgiens reconnus
Découvrez la richesse des polyphonies géorgiennes avec Pier Luigi Tomasi, chanteur, enseignant, organiste, pratique assidûment le chant géorgien depuis 1998, est membre de longue date du renommé Ensemble Marani (primé meilleur ensemble de chant géorgien hors de Géorgie) avec lequel il a approfondi ce répertoire sous ses différents aspects régionaux, et au cours de plusieurs séjours en Géorgie auprès de musiciens et musicologues géorgiens reconnus. Un stage de 3 jours avec à l'issue un concert de restitution.
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salle des fêtes 145 Route du Bourg Saint-Cirq-Madelon 46300 Lot Occitanie +33 5 65 41 26 98 casteress@gmail.com
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English :
Discover the richness of Georgian polyphony with Pier Luigi Tomasi, a singer, teacher, and organist who has been activelyGeorgian chant since 1998, and a longtime member of the renowned Ensemble Marani (awarded best Georgian choral ensemble outside of Georgia), with which he has explored this repertoire in depth in its variousregional aspects, and during several stays in Georgia with renowned Georgian musicians and musicologists
L’événement Stage de polyphonie géorgienne à Saint Cirq Madelon Saint-Cirq-Madelon a été mis à jour le 2026-08-06 par OT Gourdon