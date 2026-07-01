Stage de poterie Uzech
lundi 20 juillet 2026 · Uzech
Informations pratiques
Uzech
Stage de poterie
232 rue des Potiers Uzech Lot
Tarif : 130 – 130 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 09:00:00
fin : 2026-08-06 16:30:00
Date(s) :
2026-07-20 2026-07-27 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-17
Avec l'été, Natacha Debouttière-Brosset propose des stages de poterie.
Chaque stage se déroulera autour d’une thématique spécifique, avec des journées rythmées selon l’univers et les techniques abordés.
Un repas partagé sera organisé sur place à l’atelier, dans une ambiance conviviale “auberge espagnole”
Avec l'été, Natacha Debouttière-Brosset propose des stages de poterie.
Chaque stage se déroulera autour d’une thématique spécifique, avec des journées rythmées selon l’univers et les techniques abordés.
Un repas partagé sera organisé sur place à l’atelier, dans une ambiance conviviale “auberge espagnole”. Vous n’avez rien besoin d’apporter, si ce n’est votre envie de créer, découvrir et partager un beau moment ensemble.
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232 rue des Potiers Uzech 46310 Lot Occitanie +33 6 84 03 37 79
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English :
This summer, Natacha Debouttière-Brosset is offering pottery workshops.
Each workshop will focus on a specific theme, with the daily schedule tailored to the theme and techniques covered.
A potluck meal will be organized on-site at the studio, in a friendly “potluck” atmosphere.
L’événement Stage de poterie Uzech a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Gourdon
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