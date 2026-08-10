Stage de Qi Gong Gymnase Jean Jaurès Crozon

Informations pratiques

Crozon

Stage de Qi Gong

Gymnase Jean Jaurès 69 Rue Alsace-Lorraine Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 10:00:00

fin : 2026-08-22 12:00:00

Date(s) :

2026-08-22

L’association Tai Chi Chuan Presqu’ile vous propose un stage de Qi Gong sur le thème: Renforcer et assouplir le corps tout en favorisant la vitalité et le bien-être

Programme proposé

Découverte du Yi Jin Jing

Initiation à quelques mouvements de cet enchaînement traditionnel destiné à renforcer et assouplir les muscles et les tendons.

Qi Gong du Tigre

Pratique de mouvements dynamiques développant l’ancrage, la souplesse et la vitalité.

Retour au calme et travail intérieur

Exercices simples de respiration, de posture et de conscience corporelle, accessibles à tous.

Quelques exercices complémentaires pour entretenir la santé et le bien-être seront proposés en fonction du temps disponible.

Ce stage est ouvert à tous, débutants comme pratiquants confirmés, membres ou non-membres de l’association. Aucune connaissance préalable du Qi Gong n’est nécessaire.

Inscription obligatoire par mail ou via le formulaire de contact du site de l’association. .

Gymnase Jean Jaurès 69 Rue Alsace-Lorraine Crozon 29160 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Stage de Qi Gong Crozon a été mis à jour le 2026-08-06 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime