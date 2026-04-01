Stage de rock’n roll et soirée dansante Champagnac
Stage de rock’n roll et soirée dansante Champagnac samedi 18 avril 2026.
Champagnac
Stage de rock’n roll et soirée dansante
Salle des fêtes Champagnac Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 17:00:00
fin : 2026-04-18 03:00:00
Date(s) :
2026-04-18
Stage niveau débutant, intermédiaire suivit d’une soirée dansante rock et danse de salon. Repas type auberge espagnol
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Salle des fêtes Champagnac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 93 83 65
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English :
Beginner and intermediate levels followed by an evening of rock and ballroom dancing. Spanish-style meal
L’événement Stage de rock’n roll et soirée dansante Champagnac a été mis à jour le 2026-04-11 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge