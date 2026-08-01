Stage de salsa cubaine niveau débutant avenue du Vivarais Alixan
samedi 8 août 2026 · avenue du Vivarais · Alixan
Informations pratiques
Alixan
Stage de salsa cubaine niveau débutant
avenue du Vivarais Salle de la MJC Alixan Drôme
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Par personne.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 14:00:00
fin : 2026-08-08 16:30:00
Date(s) :
2026-08-08
Stage SALSA CUBAINE spécial Débutant avec Audrey et Eric.
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avenue du Vivarais Salle de la MJC Alixan 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 47 32 50 43 danser.plaisir@gmail.com
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English :
Special Beginner Cuban Salsa Workshop with Audrey and Eric.
L’événement Stage de salsa cubaine niveau débutant Alixan a été mis à jour le 2026-08-01 par Valence Romans Tourisme
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