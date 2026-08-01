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AGENDA · Alixan

Stage de salsa cubaine niveau débutant avenue du Vivarais Alixan

samedi 8 août 2026 · avenue du Vivarais · Alixan

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
avenue du Vivarais
Adresse
Salle de la MJC
Ville
26300 Alixan
Département
Drôme
Tarif
20 20 20 Par personne.

Alixan

Stage de salsa cubaine niveau débutant

avenue du Vivarais Salle de la MJC Alixan Drôme

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Par personne.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 14:00:00
fin : 2026-08-08 16:30:00

Date(s) :
2026-08-08

Stage SALSA CUBAINE spécial Débutant avec Audrey et Eric.
  .

avenue du Vivarais Salle de la MJC Alixan 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 47 32 50 43  danser.plaisir@gmail.com

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English :

Special Beginner Cuban Salsa Workshop with Audrey and Eric.

L’événement Stage de salsa cubaine niveau débutant Alixan a été mis à jour le 2026-08-01 par Valence Romans Tourisme

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