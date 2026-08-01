Stage de salsa cubaine niveau débutant avenue du Vivarais Alixan

Informations pratiques

Alixan

Stage de salsa cubaine niveau débutant

avenue du Vivarais Salle de la MJC Alixan Drôme

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Par personne.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 14:00:00

fin : 2026-08-08 16:30:00

Date(s) :

2026-08-08

Stage SALSA CUBAINE spécial Débutant avec Audrey et Eric.

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avenue du Vivarais Salle de la MJC Alixan 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 47 32 50 43 danser.plaisir@gmail.com

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English :

Special Beginner Cuban Salsa Workshop with Audrey and Eric.

L’événement Stage de salsa cubaine niveau débutant Alixan a été mis à jour le 2026-08-01 par Valence Romans Tourisme