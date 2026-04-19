Stage de sculpture sur pierre à la ferme Ferme les fabuleux délices Meilhan-sur-Garonne

Meilhan-sur-Garonne

Stage de sculpture sur pierre à la ferme

Ferme les fabuleux délices 757 Route de Beaulieu Meilhan-sur-Garonne Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-13

Stage d’initiation à la sculpture sur pierre au cœur de la campagne Lot et Garonnaise au sein d’une ferme.

Stage d’initiation à la sculpture sur pierre au cœur de la campagne Lot et Garonnaise au sein d’une ferme.

Les débutants sont les bienvenus.

Inclus dans le tarif la pierre, la terre et les outils

Repas et collations à disposition tout au long de la journée.

Réservation par téléphone ou mail Laure Neumann. .

Ferme les fabuleux délices 757 Route de Beaulieu Meilhan-sur-Garonne 47180 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 60 16 27 laure.neumann@orange.fr

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English : Stage de sculpture sur pierre à la ferme

Introductory course in stone sculpture on a farm in the heart of the Lot-et-Garonne countryside.

L’événement Stage de sculpture sur pierre à la ferme Meilhan-sur-Garonne a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Val de Garonne