Stage de SELF DÉFENSE Azay-le-Brûlé
Stage de SELF DÉFENSE Azay-le-Brûlé samedi 13 juin 2026.
Azay-le-Brûlé
Stage de SELF DÉFENSE
Azay-le-Brûlé Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 13:30:00
fin : 2026-06-13 17:30:00
Date(s) :
2026-06-13
Satege de SELF DÉFENSE
samedi 13 juin 2026 de 13h30 à 17h30 !
TÉNACITÉ ️ RÉACTIVITÉ ️ CONFIANCE EN SOI
Apprenez les gestes essentiels pour vous défendre en cas d’agression !
C’est l’occasion de vous confronter à des mises en situations réelles lors du stage et acquérir des techniques simples face à une frappe, une saisie ou face à une arme.
✅️ C’est OUVERT À TOUS !
✅️ A Azay-le-Brûlé (79400)
✅️ INSCRIPTION à sdp79@yahoo.com ou au 06.63.21.55.75 .
Azay-le-Brûlé 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 21 55 75 sdp79@yahoo.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Stage de SELF DÉFENSE
L’événement Stage de SELF DÉFENSE Azay-le-Brûlé a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Haut Val De Sèvre
À voir aussi à Azay-le-Brûlé (Deux-Sèvres)
- Trail du Haut Val de Sèvre Azay-le-Brûlé 21 juin 2026
- Sortie Nature Biodiversité en vallée de la Sèvre Chemin de Ricou Azay-le-Brûlé 2 septembre 2026