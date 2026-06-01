Azay-le-Brûlé

Stage de SELF DÉFENSE

Azay-le-Brûlé Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 13:30:00

fin : 2026-06-13 17:30:00

Date(s) :

2026-06-13

Satege de SELF DÉFENSE

samedi 13 juin 2026 de 13h30 à 17h30 !

TÉNACITÉ ️ RÉACTIVITÉ ️ CONFIANCE EN SOI

Apprenez les gestes essentiels pour vous défendre en cas d’agression !

C’est l’occasion de vous confronter à des mises en situations réelles lors du stage et acquérir des techniques simples face à une frappe, une saisie ou face à une arme.

✅️ C’est OUVERT À TOUS !

✅️ A Azay-le-Brûlé (79400)

✅️ INSCRIPTION à sdp79@yahoo.com ou au 06.63.21.55.75 .

Azay-le-Brûlé 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 21 55 75 sdp79@yahoo.com

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English : Stage de SELF DÉFENSE

L’événement Stage de SELF DÉFENSE Azay-le-Brûlé a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Haut Val De Sèvre