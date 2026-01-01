Trail du Haut Val de Sèvre

Azay-le-Brûlé Deux-Sèvres

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

NOUVEAUTÉ 2026 UNE NOUVELLE COURSE ARRIVE DANS LE HAUT VAL DE SÈVRE !

3 clubs pour une course le Running Club de Saint-Maixent, Saivres Sport Nature et Terre de Runners 79.

Préparez vos baskets et marquez vos calendriers ! Une toute nouvelle course va voir le jour en 2026 sur le magnifique territoire du Haut Val de Sèvre.

Plus d’infos à venir .

Azay-le-Brûlé 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

English : Trail du Haut Val de Sèvre

