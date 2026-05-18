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Stage de tapisserie en ameublement L’Atelier du cinq Saint-Congard

Stage de tapisserie en ameublement L’Atelier du cinq Saint-Congard lundi 15 juin 2026.

Lieu : L'Atelier du cinq

Adresse : 2 Rue du Presbytère

Ville : 56140 Saint-Congard

Département : Morbihan

Début : lundi 15 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Tarif :

Saint-Congard

Stage de tapisserie en ameublement

L’Atelier du cinq 2 Rue du Presbytère Saint-Congard Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-15
fin : 2026-06-19

Date(s) :
2026-06-15

Vous venez avec votre fauteuil, je vous apprends à refaire la garniture et à changer le tissu!   .

L’Atelier du cinq 2 Rue du Presbytère Saint-Congard 56140 Morbihan Bretagne +33 6 33 69 36 46 

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English :

L’événement Stage de tapisserie en ameublement Saint-Congard a été mis à jour le 2026-05-18 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande

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