Stage de tapisserie en ameublement L’Atelier du cinq Saint-Congard
Stage de tapisserie en ameublement L’Atelier du cinq Saint-Congard lundi 15 juin 2026.
Saint-Congard
Stage de tapisserie en ameublement
L’Atelier du cinq 2 Rue du Presbytère Saint-Congard Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-15
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-15
Vous venez avec votre fauteuil, je vous apprends à refaire la garniture et à changer le tissu! .
L’Atelier du cinq 2 Rue du Presbytère Saint-Congard 56140 Morbihan Bretagne +33 6 33 69 36 46
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English :
L’événement Stage de tapisserie en ameublement Saint-Congard a été mis à jour le 2026-05-18 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande
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