Stage de tapisserie en ameublement L’Atelier du cinq Saint-Congard

Saint-Congard

Stage de tapisserie en ameublement

L’Atelier du cinq 2 Rue du Presbytère Saint-Congard Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-15

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-15

Vous venez avec votre fauteuil, je vous apprends à refaire la garniture et à changer le tissu! .

L’Atelier du cinq 2 Rue du Presbytère Saint-Congard 56140 Morbihan Bretagne +33 6 33 69 36 46

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English :

L’événement Stage de tapisserie en ameublement Saint-Congard a été mis à jour le 2026-05-18 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande