Stage de Laine feutrée L’Atelier du cinq Saint-Congard
Stage de Laine feutrée L’Atelier du cinq Saint-Congard mardi 28 juillet 2026.
Saint-Congard
Stage de Laine feutrée
L’Atelier du cinq 2 Rue du Presbytère Saint-Congard Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-28
Au cours de ces 3 jours vous apprendrez à faire un gros galet en laine feutrée, qui pourra être utilisé en déco ou comme assise chez vous!
Confort et douceur pour ces galets! .
L’Atelier du cinq 2 Rue du Presbytère Saint-Congard 56140 Morbihan Bretagne +33 6 33 69 36 46
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English :
L’événement Stage de Laine feutrée Saint-Congard a été mis à jour le 2026-05-18 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande