Stage de Laine feutrée L’Atelier du cinq Saint-Congard

Saint-Congard

Stage de Laine feutrée

L’Atelier du cinq 2 Rue du Presbytère Saint-Congard Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-28

Au cours de ces 3 jours vous apprendrez à faire un gros galet en laine feutrée, qui pourra être utilisé en déco ou comme assise chez vous!

Confort et douceur pour ces galets! .

L’Atelier du cinq 2 Rue du Presbytère Saint-Congard 56140 Morbihan Bretagne +33 6 33 69 36 46

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English :

L’événement Stage de Laine feutrée Saint-Congard a été mis à jour le 2026-05-18 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande