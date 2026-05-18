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Stage laine feutrée L’Atelier du cinq Saint-Congard

Stage laine feutrée L’Atelier du cinq Saint-Congard samedi 15 août 2026.

Lieu : L'Atelier du cinq

Adresse : 2 Rue du Presbytère

Ville : 56140 Saint-Congard

Département : Morbihan

Début : samedi 15 août 2026

Fin : dimanche 16 août 2026

Tarif :

Saint-Congard

Stage laine feutrée

L’Atelier du cinq 2 Rue du Presbytère Saint-Congard Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-15

Venez feutrer la laine et découvrir cette matière incroyable!
Au cours de ce stage vous découvrirez comment on transforme des fibres de laine en feutre.
Confection de cocons, pots, sacs…en feutre de laine   .

L’Atelier du cinq 2 Rue du Presbytère Saint-Congard 56140 Morbihan Bretagne +33 6 33 69 36 46 

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English :

L’événement Stage laine feutrée Saint-Congard a été mis à jour le 2026-05-18 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande

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