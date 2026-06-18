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Festival itinérant Barzhed Ô Bark Saint-Congard

Festival itinérant Barzhed Ô Bark Saint-Congard vendredi 31 juillet 2026.

Adresse : sur le canal

Ville : 56140 Saint-Congard

Département : Morbihan

Début : vendredi 31 juillet 2026

Fin : samedi 1 août 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Saint-Congard

Festival itinérant Barzhed Ô Bark

sur le canal Saint-Congard Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 20:00:00
fin : 2026-07-31 23:00:00

Date(s) :
2026-07-31

Le festival BARZHED Ô BARK revient s’amarrer sur le bord de l’Oust à Saint-Congard, le vendredi 31 juillet 2026, pour un concert folk celtique inédit ! Cette joyeuse troupe vous embarque pour une deuxième édition dans une version enrichie, avec en ouverture le groupe local Cœur d’artichaud , suivi du groupe Hélianthème et clôturée par un spectacle de feu avec la compagnie Habex 404.

Au programme des heures de musiques, de danse, de joie, de rires, quelques bêtises racontées derrière le micro, une buvette, de quoi se restaurer sur place et des tables mises à disposition pour pique-niquer.

À 20h
Durée: 3h   .

sur le canal Saint-Congard 56140 Morbihan Bretagne  

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English :

L’événement Festival itinérant Barzhed Ô Bark Saint-Congard a été mis à jour le 2026-06-18 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande

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