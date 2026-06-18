Festival itinérant Barzhed Ô Bark Saint-Congard
Festival itinérant Barzhed Ô Bark Saint-Congard vendredi 31 juillet 2026.
Saint-Congard
Festival itinérant Barzhed Ô Bark
sur le canal Saint-Congard Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 20:00:00
fin : 2026-07-31 23:00:00
Date(s) :
2026-07-31
Le festival BARZHED Ô BARK revient s’amarrer sur le bord de l’Oust à Saint-Congard, le vendredi 31 juillet 2026, pour un concert folk celtique inédit ! Cette joyeuse troupe vous embarque pour une deuxième édition dans une version enrichie, avec en ouverture le groupe local Cœur d’artichaud , suivi du groupe Hélianthème et clôturée par un spectacle de feu avec la compagnie Habex 404.
Au programme des heures de musiques, de danse, de joie, de rires, quelques bêtises racontées derrière le micro, une buvette, de quoi se restaurer sur place et des tables mises à disposition pour pique-niquer.
À 20h
Durée: 3h .
sur le canal Saint-Congard 56140 Morbihan Bretagne
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English :
L’événement Festival itinérant Barzhed Ô Bark Saint-Congard a été mis à jour le 2026-06-18 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande
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