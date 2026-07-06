Informations pratiques

Stage de TENNIS 6-9ans (rouge) Stade Courtemanche Rennes 6 juillet – 28 août Ille-et-Vilaine

sur inscriptions, en fonction du quotient familial

Stage de tennis 6-9ans (rouge)

Stage de tennis pour les 6-9ans (balle rouge)

Stade courtemanche de 10h à 12h.

Les rendez-vous seront à 10h00 au plus tard sur le lieu du stage.

Le matériel :

Les enfants auront besoin d’une raquette, d’une paire de chaussures et d’une gourde. Nous pouvons prêter une raquette en cas de besoin (merci de le signaler par retour de mail)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-06T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-08-28T12:00:00.000+02:00

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Stade Courtemanche 13 Rue Zacharie Roussin, 35700 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



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