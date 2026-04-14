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Stage de tennis Vacances de Pâques, Tennis club de Labège, Labège

Stage de tennis Vacances de Pâques, Tennis club de Labège, Labège

Stage de tennis Vacances de Pâques, Tennis club de Labège, Labège lundi 20 avril 2026.

Lieu : Tennis club de Labège

Adresse : Rue des écoles 31670 Labege

Ville : 31670 Labège

Département : Haute-Garonne

Début : lundi 20 avril 2026

Fin : mercredi 22 avril 2026

Tarif : Sur inscription

Stage de tennis Vacances de Pâques 20 – 22 avril Tennis club de Labège Haute-Garonne

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-20T09:30:00+02:00 – 2026-04-20T15:30:00+02:00
Fin : 2026-04-22T09:30:00+02:00 – 2026-04-22T15:30:00+02:00

Tennis club de Labège Rue des écoles 31670 Labege Labège 31670 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « tclabege@fft.fr »}] https://www.openstreetmap.org/directions?to=43.531032%2C1.530215
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