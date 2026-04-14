Stage de tennis Vacances de Pâques, Tennis club de Labège, Labège

Stage de tennis Vacances de Pâques 20 – 22 avril Tennis club de Labège Haute-Garonne

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-20T09:30:00+02:00 – 2026-04-20T15:30:00+02:00

Fin : 2026-04-22T09:30:00+02:00 – 2026-04-22T15:30:00+02:00

Tennis club de Labège Rue des écoles 31670 Labege Labège 31670 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « tclabege@fft.fr »}] https://www.openstreetmap.org/directions?to=43.531032%2C1.530215

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