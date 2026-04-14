Stage de tennis Vacances de Pâques, Tennis club de Labège, Labège
Stage de tennis Vacances de Pâques, Tennis club de Labège, Labège lundi 20 avril 2026.
Stage de tennis Vacances de Pâques 20 – 22 avril Tennis club de Labège Haute-Garonne
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-20T09:30:00+02:00 – 2026-04-20T15:30:00+02:00
Fin : 2026-04-22T09:30:00+02:00 – 2026-04-22T15:30:00+02:00
Tennis club de Labège Rue des écoles 31670 Labege Labège 31670 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « tclabege@fft.fr »}] https://www.openstreetmap.org/directions?to=43.531032%2C1.530215
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