Frontignan

STAGE DE THÉÂTRE ADOLESCENTS 13-17 ANS

23 rue Frédéric Mistral Frontignan Hérault

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-27

Un stage pour prendre de l’assurance et libérer sa créativité !

La Hune ouvre un espace de jeu et de création théâtrale pour les ados de 13 à 17 ans. Pendant la dernière semaine de juillet 2026, chaque après-midi de 14h à 16h, ce stage est pensé comme un laboratoire créatif un lieu pour expérimenter, oser, se raconter et créer ensemble.

Au menu improvisation, construction de personnages, mise en scène et jeu collectif.

Un encadrement bienveillant, pour des ados qui veulent aller plus loin dans l’expression scénique ou simplement essayer pour la première fois.

Un stage pour prendre de l’assurance et libérer sa créativité ! .

23 rue Frédéric Mistral Frontignan 34110 Hérault Occitanie +33 068559373 cecile@scopie.eu

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English : STAGE DE THÉÂTRE ADOLESCENTS 13-17 ANS

A workshop to build confidence and unleash your creativity!

L’événement STAGE DE THÉÂTRE ADOLESCENTS 13-17 ANS Frontignan a été mis à jour le 2026-06-20 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau