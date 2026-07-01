Informations pratiques

Frontignan

LES EMMUSCADES #1 LE SENS DE LA FETE

Rond-Point Salvador Allende Frontignan Hérault

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Les Emmuscades fêtent 20 ans de complicité entre l’association Les Hallu’cinés, les producteurs de muscat et la ville de Frontignan la Peyrade.

Au coeur des sublimes domaines viticoles de Frontignan, les Emmuscades proposent une séance de cinéma en plein air organisée par l’association Les Hallu’Cinés, passionnés de films rares et indépendants. Avant la projection, place à la dégustation de muscat sec et à la traditionnelle brasucade de moules, dans une ambiance conviviale.

Le 22 juillet, rendez-vous au Château de la Peyrade pour la projection de Le Sens de la Fête , d’Éric Toledano et Olivier Nakache. A la nuit tombée, on s’installe devant l’écran, sous les étoiles, pour ce rendez-vous incontournable de l’été frontignanais, qui célèbre cette année ses 20 ans.

Le concept muscat, cinéma, gastronomie locale ! Des domaines viticoles d’exception ouvrent leurs portes, pour des soirées à partager et à savourer entre amis.

Informations pratiques

– Ouverture des portes à 19h30.

– Brasucade de moules à 20h30.

– Projection à la nuit tombée.

Tarifs

– 1 assiette de brasucade + 1 verre de muscat + 1 film = 12 €* (moins de 10 ans 6 €)

– Pique-nique possible et conseillé.

– Réservation obligatoire .

Rond-Point Salvador Allende Frontignan 34110 Hérault Occitanie +33 4 67 18 31 60

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English : LES EMMUSCADES #1 LE SENS DE LA FETE

The Emmuscades celebrate 20 years of collaboration between the Les Hallucinés association, Muscat producers, and the town of Frontignan-la-Peyrade.

L’événement LES EMMUSCADES #1 LE SENS DE LA FETE Frontignan a été mis à jour le 2026-07-03 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau