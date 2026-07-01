Informations pratiques

Frontignan

TOURNOI DE LA SOCIÉTÉ DES JOUTEURS DE FRONTIGNAN

Quai de Caramus Frontignan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19

Spectacle traditionnel nocturne sur le canal de Frontignan les jeunes jouteurs s’affrontent en duel pour faire chuter leur adversaire à l’eau. Ambiance folklorique et festive garantie !

Dans le cadre de la saison estivale des joutes languedociennes, la Société des Jouteurs Frontignanais (SJF) organise son traditionnel et spectaculaire tournoi régional. Ancrée dans l’identité de la ville depuis 1944, cette discipline allie force, adresse et respect des traditions.

Remise des prix à 23h30, quai du Caramus, local SJF. .

Quai de Caramus Frontignan 34110 Hérault Occitanie +33 4 67 18 50 00

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English : TOURNOI DE LA SOCIÉTÉ DES JOUTEURS DE FRONTIGNAN

Traditional evening show on the Frontignan Canal: young jousters face off in duels to knock their opponents into the water. A festive, folkloric atmosphere is guaranteed!

L’événement TOURNOI DE LA SOCIÉTÉ DES JOUTEURS DE FRONTIGNAN Frontignan a été mis à jour le 2026-07-02 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau