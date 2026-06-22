Stage de théâtre Salle des fêtes d’Armes Armes
Stage de théâtre Salle des fêtes d’Armes Armes samedi 18 juillet 2026.
Armes
Stage de théâtre
Salle des fêtes d’Armes Place du champ de foire Armes Nièvre
Tarif : 60 – 60 – 60 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 10:00:00
fin : 2026-07-19 16:00:00
Date(s) :
2026-07-18
Libérez votre créativité, osez l’impro ! Stage animé par Mahault Lery-Maudens, comédienne et intervenante théâtre. Pour débutant-es et intermédiaires Tarif 60 € le week-end Places limitées, inscription mahault99@gmail.com .
Salle des fêtes d’Armes Place du champ de foire Armes 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté mahault99@gmail.com
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English : Stage de théâtre
L’événement Stage de théâtre Armes a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Clamecy Haut Nivernais
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