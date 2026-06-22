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Stage de théâtre Salle des fêtes d’Armes Armes

Stage de théâtre Salle des fêtes d’Armes Armes

Stage de théâtre Salle des fêtes d’Armes Armes samedi 18 juillet 2026.

Lieu
Salle des fêtes d'Armes
Adresse
Place du champ de foire
Ville
58500 Armes
Département
Nièvre
Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif
60 60 60 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Armes

Stage de théâtre

Salle des fêtes d’Armes Place du champ de foire Armes Nièvre

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 10:00:00
fin : 2026-07-19 16:00:00

Date(s) :
2026-07-18

Libérez votre créativité, osez l’impro ! Stage animé par Mahault Lery-Maudens, comédienne et intervenante théâtre. Pour débutant-es et intermédiaires Tarif 60 € le week-end Places limitées, inscription mahault99@gmail.com   .

Salle des fêtes d’Armes Place du champ de foire Armes 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté   mahault99@gmail.com

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English : Stage de théâtre

L’événement Stage de théâtre Armes a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Clamecy Haut Nivernais

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