Stage de théâtre Salle des fêtes d’Armes Armes samedi 18 juillet 2026.

Armes

Stage de théâtre

Salle des fêtes d’Armes Place du champ de foire Armes Nièvre

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 10:00:00

fin : 2026-07-19 16:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Libérez votre créativité, osez l’impro ! Stage animé par Mahault Lery-Maudens, comédienne et intervenante théâtre. Pour débutant-es et intermédiaires Tarif 60 € le week-end Places limitées, inscription mahault99@gmail.com .

Salle des fêtes d’Armes Place du champ de foire Armes 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté mahault99@gmail.com

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English : Stage de théâtre

L’événement Stage de théâtre Armes a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Clamecy Haut Nivernais