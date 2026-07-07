Stage de théâtre pour comédiens amateurs par Paule Vernin Le Grand Appétit Quai des Rêves Lamballe-Armor

Informations pratiques

Lamballe-Armor

Stage de théâtre pour comédiens amateurs par Paule Vernin Le Grand Appétit

Quai des Rêves 1 Rue des Olympiades Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 14:00:00

fin : 2027-01-16 18:00:00

Date(s) :

2026-10-10 2027-01-16

Vous pratiquez le théâtre en amateur et souhaitez approfondir votre jeu, explorer de nouvelles techniques et nourrir votre expérience de la scène ? Ce stage est fait pour vous.

Conçu pour accueillir des participants issus de différentes troupes, il est ouvert à toute personne souhaitant s’inscrire individuellement. Cette diversité de parcours et de pratiques sera une richesse, favorisant les échanges, les nouvelles rencontres et une dynamique collective stimulante.

Le stage se déroule autour de deux rendez-vous, animés par deux comédiennes et metteuses en scène aux approches complémentaires. Chacune proposera son regard, ses outils et sa sensibilité artistique, offrant ainsi une exploration variée du travail de l’acteur.

Au programme travail du corps et de la voix, improvisation, exploration des émotions, construction de personnages et mise en jeu à partir de textes ou de propositions issues du groupe. L’objectif est de permettre à chacun de gagner en confiance, en justesse et en liberté de jeu. L’occasion aussi de partager autour de la mise en route des projets théâtraux en amateur choix des textes, écriture de plateau, comment faire un pas de côté dans les choix de mise en scène.

Ce stage s’inscrit également en lien avec la programmation du théâtre il accompagnera les participants dans leur réflexion autour du choix des spectacles à découvrir au cours de la saison, en apportant des clés de lecture et d’analyse. .

Quai des Rêves 1 Rue des Olympiades Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 50 94 80

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English :

L’événement Stage de théâtre pour comédiens amateurs par Paule Vernin Le Grand Appétit Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor