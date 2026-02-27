Stage de tournage sur bois Bréville

Stage de tournage sur bois

9 rue Raymond Doussinet Bréville Charente

Tarif : 480 – 480 – 480 EUR

Date :

Début : Jeudi 2026-04-28

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-04-28 2026-05-20 2026-05-27 2026-06-10 2026-07-08 2026-07-29 2026-09-02 2026-10-07 2026-10-28 2026-11-17 2026-11-25

Patrick Arlot, Meilleur Ouvrier de France, sera votre maitre de stage pendant trois jours afin de vous initier au tournage sur bois à l’atelier du Centre d’Art de Bréville.

9 rue Raymond Doussinet Bréville 16370 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 80 82 05 arbre@breville.org

Patrick Arlot, Meilleur Ouvrier de France, will teach you woodturning for three days at the Centre d’Art de Bréville workshop.

