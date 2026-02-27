Stages Tournage, Marqueterie, Sculpture | Festival Art et Passion du bois Bréville
Stages Tournage, Marqueterie, Sculpture | Festival Art et Passion du bois Bréville mardi 25 août 2026.
Stages Tournage, Marqueterie, Sculpture | Festival Art et Passion du bois
9 rue Raymond Doussinet Bréville Charente
Tarif : 350 – 350 – 480 EUR
selon le stage choisi.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-08-25
Des stages de tournage, marqueterie et sculpture proposés dans le cadre du Festival Art et Passion du bois à Bréville.
.
9 rue Raymond Doussinet Bréville 16370 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 80 82 05 arbre@breville.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Woodturning, marquetry and sculpture courses offered as part of the Festival Art et Passion du bois in Bréville.
L’événement Stages Tournage, Marqueterie, Sculpture | Festival Art et Passion du bois Bréville a été mis à jour le 2026-02-24 par Destination Cognac