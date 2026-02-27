Stages Tournage, Marqueterie, Sculpture | Festival Art et Passion du bois Bréville

Stages Tournage, Marqueterie, Sculpture | Festival Art et Passion du bois

9 rue Raymond Doussinet Bréville Charente

Tarif : 350 – 350 – 480 EUR

selon le stage choisi.

Début : 2026-08-25

fin : 2026-08-27

2026-08-25

Des stages de tournage, marqueterie et sculpture proposés dans le cadre du Festival Art et Passion du bois à Bréville.

.

9 rue Raymond Doussinet Bréville 16370 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 80 82 05 arbre@breville.org

English :

Woodturning, marquetry and sculpture courses offered as part of the Festival Art et Passion du bois in Bréville.

