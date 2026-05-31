Visite du centre d’art vivant, Centre d’art vivant, Bréville
Visite du centre d’art vivant, Centre d’art vivant, Bréville samedi 19 septembre 2026.
Visite du centre d’art vivant 19 et 20 septembre Centre d’art vivant Charente
Tarif libre et conscient.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Découvrez un fonds d’exposition d’œuvres tournées et/ou sculptées en bois et autres matériaux.
Centre d’art vivant 9 rue Raymond Doussinet, 16370 Breville Bréville 16370 Charente Nouvelle-Aquitaine 05 45 80 82 05 http://www.art-bois-breville.com/ https://www.facebook.com/arbbre.breville.9;https://www.instagram.com/arbbre.artetbois.breville/ Depuis 2003, la commune développe un projet de redynamisation d’un village rural viticole autour des métiers d’art. Elle installe des artisans, propose un tourisme créatif et de la formation aux métiers d’art avec une excellence reconnue dans le bois. L’asociation ARBBRE valorise ces métiers par la création d’événementiels et la participation aux JEMA et JEP gare SNCF à 15km (Cognac)
Découvrez un fonds d’exposition d’œuvres tournées et/ou sculptées en bois et autres matériaux.
©ARBBRE
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