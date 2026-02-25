Festival | Art et passion du bois

9 rue Raymond Doussinet Bréville Charente

Tarif : 8 – 8 – 12 EUR

pass un ou deux jours

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 10:00:00

fin : 2026-08-30 19:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Expo marionnettes du monde, concours de tournage, réalisation sculpture monumentale, conférences, expo/vente artisanat d’art, repas concert, déambulation musicale

.

9 rue Raymond Doussinet Bréville 16370 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 80 82 05 arbre@breville.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

World puppet show, turning competition, monumental sculpture, lectures, arts and crafts exhibition/sale, concert dinner, musical promenade

L’événement Festival | Art et passion du bois Bréville a été mis à jour le 2026-02-25 par Destination Cognac