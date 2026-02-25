Festival | Art et passion du bois Bréville
Festival | Art et passion du bois Bréville samedi 29 août 2026.
Festival | Art et passion du bois
9 rue Raymond Doussinet Bréville Charente
Tarif : 8 – 8 – 12 EUR
pass un ou deux jours
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 10:00:00
fin : 2026-08-30 19:00:00
Date(s) :
2026-08-29
Expo marionnettes du monde, concours de tournage, réalisation sculpture monumentale, conférences, expo/vente artisanat d’art, repas concert, déambulation musicale
.
9 rue Raymond Doussinet Bréville 16370 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 80 82 05 arbre@breville.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
World puppet show, turning competition, monumental sculpture, lectures, arts and crafts exhibition/sale, concert dinner, musical promenade
L’événement Festival | Art et passion du bois Bréville a été mis à jour le 2026-02-25 par Destination Cognac