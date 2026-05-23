La frip’ en fête 2ème édition | Bréville La Frip’Familiale Bréville

Bréville

La frip’ en fête 2ème édition | Bréville

La Frip’Familiale 8 les Prés du Bois Bréville Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 15:00:00

fin : 2026-06-13 00:00:00

Date(s) :

2026-06-13

On remet ça… et cette année, on voit plus grand !

Après une première édition pleine de bonne humeur, la frip’familiale vous invite à une après-midi & nocturne festive autour de la brocante, des créateurs et d’une ambiance chill comme on les aime.

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La Frip’Familiale 8 les Prés du Bois Bréville 16370 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 77 64 75

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English : La frip’ en fête 2nd edition | Bréville

We’re doing it again… and this year, we’re thinking bigger!

After a first edition full of good humor, the frip’familiale invites you to a festive afternoon & night of flea markets, designers and a chill atmosphere just the way we like it.

L’événement La frip’ en fête 2ème édition | Bréville Bréville a été mis à jour le 2026-05-23 par Destination Cognac