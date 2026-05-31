Conférence : « Patrimoine et nature, un vrai couple…en danger », Église Saint-Benoit, Bréville

Conférence : « Patrimoine et nature, un vrai couple…en danger » Samedi 19 septembre, 15h00 Église Saint-Benoit Charente

Tarif libre et conscient.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Conférence : « Notre voyage : les lieux sont des liens ».

Église Saint-Benoit 19, Rue de l’église, 16370 Bréville Bréville 16370 Charente Nouvelle-Aquitaine 0545808205 http://www.art-bois-breville.com/ https://www.facebook.com/arbbre.breville.9 Cette petite église paroissiale est l’une des rares en Charente qui trône encore au centre de son cimetière. Elle est un prieuré-cure qui dépend de l’abbaye bénédictine de Maillezais. Cet ensemble, qui doit dater du XIIe siècle, se présente ainsi comme une réminiscence lointaine du quotidien des églises avant le XIXe siècle. L’édifice voit passer tous les âges de la vie, et les paroissiens sont inhumés auprès de lui, rappelant aux vivants la permanence de la communauté de la paroisse.

Animation proposée : conférence de Michel ADAM, président ANLP Vals de Saintonge accès PMR

Conférence : « Notre voyage : les lieux sont des liens ».

©ARBBRE