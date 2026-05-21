Issigeac

Stage de vannerie adulte | Créez deux mangeoires à oiseaux en osier

Parking de la Banège Issigeac Dordogne

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 14:00:00

fin : 2026-07-18 17:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Offrez un geste à la biodiversité tout en découvrant un savoir-faire ancestral !

Nous vous invitons à une journée d’initiation à la vannerie pour apprendre à tresser deux mangeoires naturelles, esthétiques et durables pour les oiseaux de votre jardin. Sous l’œil bienveillant de Mr Vialaret, artisan vannier professionnel, vous découvrirez les gestes de base du travail de l’osier. De la préparation des brins au tressage final, vous repartirez avec des créations uniques, prêtes à être installées chez vous.

Venez transformer l’osier en petits refuges pour nos amis à plumes !

Adultes, tous niveaux, débutants bienvenus

Capacité 8 personnes maximum par atelier ( 2 sessions de 3h chacune )

Réservation obligatoire par téléphone directement auprès de Mr Vialaret Pascal .

Parking de la Banège Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 89 75 96 63

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English : Stage de vannerie adulte | Créez deux mangeoires à oiseaux en osier

L’événement Stage de vannerie adulte | Créez deux mangeoires à oiseaux en osier Issigeac a été mis à jour le 2026-05-21 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides