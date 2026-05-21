Stage de vannerie enfant | Crée ta propre mangeoire à oiseaux Issigeac
Stage de vannerie enfant | Crée ta propre mangeoire à oiseaux Issigeac dimanche 19 juillet 2026.
Issigeac
Stage de vannerie enfant | Crée ta propre mangeoire à oiseaux
Parking de la Banège Issigeac Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
À l’occasion de la Foire aux Paniers, nous t’invitons à nous rejoindre pour un moment de création partagé. Maude, vannière dont la passion est de transformer des végétaux en objets utiles et vivants, te propose de découvrir ce savoir-faire ancestral en fabriquant, de tes propres mains, une mangeoire distributeur de boule à graisse, en vannerie sauvage à base de ronce, cornouiller et autres végétaux.
Pas besoin d’être un expert ou d’avoir des outils compliqués. On va t’apprendre les gestes simples du tressage comment dompter les végétaux, créer une structure solide et réaliser de jolies finitions.
Tu repartiras avec ta création, prête à être mise à disposition des oiseaux de ton jardin, et le plaisir d’avoir fabriqué quelque chose de tes dix doigts.
À partir de 6 ans minimum entre 5 à 8 enfants par atelier selon les âges présents.
Durée 1h par session .
Parking de la Banège Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 58 79 62
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English : Stage de vannerie enfant | Crée ta propre mangeoire à oiseaux
L’événement Stage de vannerie enfant | Crée ta propre mangeoire à oiseaux Issigeac a été mis à jour le 2026-05-21 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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