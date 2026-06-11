Stage de vannerie Mangeoire roue Saint-Victurnien
Stage de vannerie Mangeoire roue Saint-Victurnien samedi 12 septembre 2026.
Saint-Victurnien
Stage de vannerie Mangeoire roue
Saint-Victurnien Haute-Vienne
Tarif : 48 – 48 – 48 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 14:00:00
fin : 2026-09-12 17:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Atelier Calathea à Saint-Victurnien vous propose un stage de vannerie d’osier. Venez apprendre à fabriquer une mangeoire roue pour décorer votre jardin et nourrir les oiseaux l’hiver prochain
Réservation obligatoire. Attention places limitées !
Découvrez l’art de la vannerie et ses différentes facettes grâce à des stages accessibles aux débutants comme aux amateurs éclairés. Initiez-vous aux techniques de bases, explorez divers matériaux naturels (osier, rotin, autres végétaux) et réalisez une multitude d’objets corbeille, paniers, nichoirs, tontines, etc. Les stages, limités en nombre de personnes, en fonction de l’objet à réaliser, me permettront de vous accompagner au long de votre progression. Ils comprennent tout l’outillage et les matériaux nécessaires. Vous repartirez avec votre création et un savoir-faire précieux. .
Saint-Victurnien 87420 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine celine@ateliercalathea.fr
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English : Stage de vannerie Mangeoire roue
L’événement Stage de vannerie Mangeoire roue Saint-Victurnien a été mis à jour le 2026-06-11 par Terres de Limousin
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