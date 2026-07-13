Vide-greniers du Comité des Ostensions Salle de la Bernardie Saint-Victurnien
dimanche 4 octobre 2026 · Salle de la Bernardie · Saint-Victurnien
Informations pratiques
Saint-Victurnien
Vide-greniers du Comité des Ostensions
Salle de la Bernardie 15 Rue de la Gare Saint-Victurnien Haute-Vienne
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 09:00:00
fin : 2026-10-04 17:00:00
Date(s) :
2026-10-04
Envie de vider vos greniers ou de chiner la bonne affaire ? Particuliers comme professionnels, venez partager ce moment convivial à Saint-Victurnien ! Les emplacements intérieurs sont proposés avec la table de 2 m (fournie), avec possibilité d’ajouter un portant (non fourni). À l’extérieur, installez-vous confortablement 5 mètres linéaires, véhicule inclus. Les exposants sont accueillis dès 7h pour une mise en place en toute tranquillité. Un grand parking gratuit vous attend à proximité et, pour les petites faims, buvette et restauration seront à disposition toute la journée. La réservation est obligatoire, par téléphone ou par mail. .
Salle de la Bernardie 15 Rue de la Gare Saint-Victurnien 87420 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 75 76 13 saint.victurnien.ostensions@gmail.com
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English : Vide-greniers du Comité des Ostensions
L’événement Vide-greniers du Comité des Ostensions Saint-Victurnien a été mis à jour le 2026-07-13 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin
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