Stage de voile 19-21 août BLOB Base nautique de Paimpont Paimpont
mercredi 19 août 2026 · Base nautique de Paimpont · Paimpont
Informations pratiques
Paimpont
Stage de voile 19-21 août BLOB
Base nautique de Paimpont Avenue du Chevalier Ponthus Paimpont Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 09:30:00
fin : 2026-08-21 12:30:00
Date(s) :
2026-08-19
L’association BLOB inaugure son premier stage de voile légère cet été 3 matinées du mercredi 19 au vendredi 21 août, de 9h30 à 12H30
Ouvert à tous dès 8 ans, dans une ambiance conviviale et sur des bateaux ludiques, venez découvrir les premières joies de la voile légère ou perfectionner votre pratique.
Des bases jusqu’au début de l’autonomie, un rendez-vous à ne pas manquer.
Nombre de places limitées
75 € les 3 matinées
Inscription sur place, par téléphone (07 43 34 04 52) ou par mail à blob.broceliande@gmail.com .
Base nautique de Paimpont Avenue du Chevalier Ponthus Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 43 34 04 52
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English :
L’événement Stage de voile 19-21 août BLOB Paimpont a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme de Brocéliande
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