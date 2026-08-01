Stage de voile 19-21 août BLOB Base nautique de Paimpont Paimpont

Informations pratiques

Paimpont

Stage de voile 19-21 août BLOB

Base nautique de Paimpont Avenue du Chevalier Ponthus Paimpont Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 09:30:00

fin : 2026-08-21 12:30:00

Date(s) :

2026-08-19

L’association BLOB inaugure son premier stage de voile légère cet été 3 matinées du mercredi 19 au vendredi 21 août, de 9h30 à 12H30

Ouvert à tous dès 8 ans, dans une ambiance conviviale et sur des bateaux ludiques, venez découvrir les premières joies de la voile légère ou perfectionner votre pratique.

Des bases jusqu’au début de l’autonomie, un rendez-vous à ne pas manquer.

Nombre de places limitées

75 € les 3 matinées

Inscription sur place, par téléphone (07 43 34 04 52) ou par mail à blob.broceliande@gmail.com .

Base nautique de Paimpont Avenue du Chevalier Ponthus Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 43 34 04 52

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English :

L’événement Stage de voile 19-21 août BLOB Paimpont a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme de Brocéliande