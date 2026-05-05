Stage de voile Jardin des mers (4-6 ans) Kloar Nautik Place de l’Océan Clohars-Carnoët
Stage de voile Jardin des mers (4-6 ans) Kloar Nautik Place de l’Océan Clohars-Carnoët lundi 10 août 2026.
Clohars-Carnoët
Stage de voile Jardin des mers (4-6 ans) Kloar Nautik
Place de l’Océan Base nautique du Pouldu Clohars-Carnoët Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 15:30:00
fin : 2026-08-14 17:30:00
Date(s) :
2026-08-10
Par groupe de 6, les plus jeunes découvrent le milieu maritime au travers de balades, jeux et animations. L’occasion de découvrir la mer en groupe de manière ludique en se sensibilisant à l’environnement. .
Place de l’Océan Base nautique du Pouldu Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 56 46 00 38
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English : Stage de voile Jardin des mers (4-6 ans) Kloar Nautik
L’événement Stage de voile Jardin des mers (4-6 ans) Kloar Nautik Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-05-02 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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