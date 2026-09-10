Stage de Yoga Salle d’Arts Corporels Andernos-les-Bains
dimanche 20 septembre 2026 · Salle d'Arts Corporels · Andernos-les-Bains
Informations pratiques
Andernos-les-Bains
Stage de Yoga
Salle d’Arts Corporels 2 Avenue Gustave Eiffel Andernos-les-Bains Gironde
Tarif : 40 – 40 – 40 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:30:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20 2026-10-18
L’association Présence Yoga de Bordeaux vous invite à participer à une séance exceptionnelle de trois heures entièrement consacrée au bien-être du corps et de l’esprit. Cet atelier immersif s’adresse aussi bien aux débutants qu’aux pratiquants confirmés souhaitant approfondir leur expérience du yoga dans un cadre serein et bienveillant. .
Salle d’Arts Corporels 2 Avenue Gustave Eiffel Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 65 44 72 presence.bx@gmail.com
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English : Stage de Yoga
L’événement Stage de Yoga Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Andernos-les-Bains
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