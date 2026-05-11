Stage de Yoga Atelier bien‑être respiration, mouvements doux & relaxation Studio Azadi Yoga Poiroux
Stage de Yoga Atelier bien‑être respiration, mouvements doux & relaxation Studio Azadi Yoga Poiroux samedi 6 juin 2026.
Poiroux
Stage de Yoga Atelier bien‑être respiration, mouvements doux & relaxation
Studio Azadi Yoga 216 Route de la Davière Poiroux Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-06 12:00:00
Date(s) :
2026-06-06
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Studio Azadi Yoga 216 Route de la Davière Poiroux 85440 Vendée Pays de la Loire +33 6 83 83 73 66 azadiyoga@gmail.com
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English :
L’événement Stage de Yoga Atelier bien‑être respiration, mouvements doux & relaxation Poiroux a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral
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