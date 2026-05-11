Stage de Yoga Tirage de carte & yoga restauratif Studio Azadi Yoga Poiroux

Poiroux

Stage de Yoga Tirage de carte & yoga restauratif

Studio Azadi Yoga 216 Route de la Davière Poiroux Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 16:00:00

fin : 2026-06-06 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

.

Studio Azadi Yoga 216 Route de la Davière Poiroux 85440 Vendée Pays de la Loire +33 6 83 83 73 66 azadiyoga@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Stage de Yoga Tirage de carte & yoga restauratif Poiroux a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral