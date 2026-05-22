Stage découverte aviron – Cercle d’Aviron de Nantes Cercle d’Aviron de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-07 –

Gratuit : non Jeune 10-15 ans Multi activités (Aviron, Voile, judo, Canoë, rando) de 9h00 à 17h00 – Repas compris – 190€ pour 5 joursJeune 10-15 ans Aviron de 14h00 à 17h00 – 90€ pour 5 joursInscrivez-vous : https://www.helloasso.com/associations/cercle-de-l-aviron-de-nantes/evenements/stage-decouverte-jeunes-2026 Adulte Aviron de 18h30 à 20h30 – 95€ pour 5 jours ou 65€ pour 3 joursInscrivez-vous : https://www.helloasso.com/associations/cercle-de-l-aviron-de-nantes/evenements/stage-decouverte-adulte-2026 Tout public – Age minimum : 10 et Age maximum : 90

Envie de tester l’aviron cet été ?Nous vous proposons des stages découverte ! ?? Pendant plusieurs jours, vous êtes encadré par les entraîneurs du club pour apprendre les bases et découvrir les sensations de glisse sur l’Erdre. ???? ?Au programme : navigation, découverte du club et moments conviviaux. Les stages sont ouverts aux jeunes comme aux adultes. ???????? Et si vous voulez simplement essayer une première fois, le club propose aussi des baptêmes aviron tous les dimanches. Vous profiterez d’une séance d’une heure pour découvrir les premières sensations sur l’eau.

Cercle d’Aviron de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 40 50 67 45 0240506745 https://www.canantes.com/



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