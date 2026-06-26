Stage découverte céramique Atelier céramique Avranches
Stage découverte céramique Atelier céramique Avranches vendredi 10 juillet 2026.
Avranches
Stage découverte céramique
Atelier céramique 14 place du marché Avranches Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 14:00:00
fin : 2026-07-10 17:00:00
Date(s) :
2026-07-10
Façonnage de 2 tasses techniques colombin, plaque, décor aux oxydes.
Public adulte. .
Atelier céramique 14 place du marché Avranches 50300 Manche Normandie +33 6 84 08 73 26 iseultfayolle@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Stage découverte céramique
L’événement Stage découverte céramique Avranches a été mis à jour le 2026-06-26 par OT MSM Normandie BIT Genêts
À voir aussi à Avranches (Manche)
- Visite La Bibliothèque patrimoniale se dévoile Place Littré Avranches 1 juillet 2026
- Visite Les manuscrits du Trésor Scriptorial Avranches 1 juillet 2026
- Visite Les manuscrits du Trésor Scriptorial Avranches 1 juillet 2026
- Bahia Tango Festival 4ème édition Avranches 4 juillet 2026
- Les Estivales Cyrano Rue Jacques Anquetil Avranches 4 juillet 2026