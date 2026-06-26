Stage découverte céramique Atelier céramique Avranches

Avranches

Stage découverte céramique

Atelier céramique 14 place du marché Avranches Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 14:00:00

fin : 2026-07-10 17:00:00

Date(s) :

2026-07-10

Façonnage de 2 tasses techniques colombin, plaque, décor aux oxydes.

Public adulte. .

Atelier céramique 14 place du marché Avranches 50300 Manche Normandie +33 6 84 08 73 26 iseultfayolle@gmail.com

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English : Stage découverte céramique

L’événement Stage découverte céramique Avranches a été mis à jour le 2026-06-26 par OT MSM Normandie BIT Genêts