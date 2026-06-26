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Stage découverte céramique Atelier céramique Avranches

Stage découverte céramique Atelier céramique Avranches

Stage découverte céramique Atelier céramique Avranches vendredi 10 juillet 2026.

Lieu
Atelier céramique
Adresse
14 place du marché
Ville
50300 Avranches
Département
Manche
Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Tarif

Avranches

Stage découverte céramique

Atelier céramique 14 place du marché Avranches Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 14:00:00
fin : 2026-07-10 17:00:00

Date(s) :
2026-07-10

Façonnage de 2 tasses techniques colombin, plaque, décor aux oxydes.
Public adulte.   .

Atelier céramique 14 place du marché Avranches 50300 Manche Normandie +33 6 84 08 73 26  iseultfayolle@gmail.com

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English : Stage découverte céramique

L’événement Stage découverte céramique Avranches a été mis à jour le 2026-06-26 par OT MSM Normandie BIT Genêts

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