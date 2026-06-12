Avranches

Bahia Tango Festival 4ème édition

Avranches Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-04

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-04

Face aux nombreux nouveaux festivaliers et au succès des cours gratuits de l’édition 2025. Nous avons décidé de continuer d’organiser le Bahia Tango festival, le premier festival de tango argentin dans la baie du Mont Saint Michel.

Pour la quatrième édition nous voulons proposer encore plus de musique live aux festivaliers, et passer d’une soirée à un weekend complet pour continuer à créer cette alchimie si particulière entre danseurs et musiciens.

Programme Avranches Salle Victor Hugo 04 juillet

– 11h-12h30 Stage 1 Tango tous niveaux

– 13h-14h30 Stage 2 Tango niveau inter-avancé

– 15h-16h30 Master Class 1 technique individuelle

– 17h-18h30 Stage 3 Milonga tous niveaux

– 21h-02h Milonga avec show et orchestre La Roulotte Tango

Programme Avranches Salle Victor Hugo 05 juillet

– 11h-12h30 Stage 4 valse tous niveaux

– 13h-14h30 Master Class 2 technique individuelle

– 17h-21h Milonga avec orchestre La Roulotte Tango

Programme Avranches Jardin des plantes 05 juillet

– 15h-16h Cours Tango niveau débutant gratuit .

Avranches 50300 Manche Normandie +33 6 79 62 54 76 bahiatangofestival@gmail.com

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English : Bahia Tango Festival 4ème édition

L’événement Bahia Tango Festival 4ème édition Avranches a été mis à jour le 2026-06-12 par OT MSM Normandie BIT Genêts