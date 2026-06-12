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Les Estivales Cyrano Rue Jacques Anquetil Avranches

Les Estivales Cyrano Rue Jacques Anquetil Avranches

Les Estivales Cyrano Rue Jacques Anquetil Avranches samedi 4 juillet 2026.

Lieu : Rue Jacques Anquetil

Adresse : Ancien haras

Ville : 50300 Avranches

Département : Manche

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Avranches

Les Estivales Cyrano

Rue Jacques Anquetil Ancien haras Avranches Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 20:30:00
fin : 2026-07-04 22:30:00

Date(s) :
2026-07-04

[Théâtre Danse Rap Combats de scène] Cyrano, s’il prenait vie aujourd’hui, qui serait-il ? Un rappeur ayant l’amour du mot et la rage d’une conscience ? Et les Cadets de Gascogne auraient le panache de nos rues ! Le collectif artistique citoyen et engagé Chapitre Treize présente une version inédite de Cyrano.   .

Rue Jacques Anquetil Ancien haras Avranches 50300 Manche Normandie +33 2 33 68 33 27  saison.culturelle@msm-normandie.fr

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English : Les Estivales Cyrano

L’événement Les Estivales Cyrano Avranches a été mis à jour le 2026-06-12 par OT MSM Normandie BIT Genêts

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