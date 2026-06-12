Les Estivales Cyrano Rue Jacques Anquetil Avranches
Les Estivales Cyrano Rue Jacques Anquetil Avranches samedi 4 juillet 2026.
Avranches
Les Estivales Cyrano
Rue Jacques Anquetil Ancien haras Avranches Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 20:30:00
fin : 2026-07-04 22:30:00
Date(s) :
2026-07-04
[Théâtre Danse Rap Combats de scène] Cyrano, s’il prenait vie aujourd’hui, qui serait-il ? Un rappeur ayant l’amour du mot et la rage d’une conscience ? Et les Cadets de Gascogne auraient le panache de nos rues ! Le collectif artistique citoyen et engagé Chapitre Treize présente une version inédite de Cyrano. .
Rue Jacques Anquetil Ancien haras Avranches 50300 Manche Normandie +33 2 33 68 33 27 saison.culturelle@msm-normandie.fr
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English : Les Estivales Cyrano
L’événement Les Estivales Cyrano Avranches a été mis à jour le 2026-06-12 par OT MSM Normandie BIT Genêts
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